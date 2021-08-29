Алекс Тейшейра забив класний дебютний гол після повернення в Європу і приніс перемогу Бешикташу
Півзахисник Бешикташа Алекс Тейшейра вже приносить користь своїй новій команді.
Колишній хавбек Шахтаря лише три тижні тому завершив перехід до складу турецького гранда. Тейшейра ще не набрав оптимальну форму, але вже забиває.
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Матч проти Карагюмрюка став для Алекса другим (обидва неповні) за Бешикташ. Однак бразилець вже має у своєму активі досягнення – саме він забив єдиний м'яч у звітному поєдинку. Дебютний гол вийшов ще й доволі красивим.
Нагадаємо, що останні 5 років Алекс провів у Китаї, де виступав за Цзянсу Сунін. Саме цей клуб взимку 2016-го заплатив Шахтарю 50 млн євро.
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