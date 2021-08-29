Колишній хавбек Шахтаря лише три тижні тому завершив перехід до складу турецького гранда. Тейшейра ще не набрав оптимальну форму, але вже забиває.

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Матч проти Карагюмрюка став для Алекса другим (обидва неповні) за Бешикташ. Однак бразилець вже має у своєму активі досягнення – саме він забив єдиний м'яч у звітному поєдинку. Дебютний гол вийшов ще й доволі красивим.

Нагадаємо, що останні 5 років Алекс провів у Китаї, де виступав за Цзянсу Сунін. Саме цей клуб взимку 2016-го заплатив Шахтарю 50 млн євро.

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