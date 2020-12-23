Контракт бразильця завершується 31 грудня цього року, а тому китайські клуби активізувались у спробах підписати чинного чемпіона першості.

Алекс Тейшейра забив чемпіонський гол у Китаї – перший титул в історії клубу екс-лідера Шахтаря

Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на місцеві ЗМІ, Цзянсу Сунін не має наміру відпускати бразильця та готує чотирирічний контракт для своєї зірки. При цьому, Тейшейра може стати громадянином Китаю через жорсткий ліміт на легіонерів, що може озолотити бразильця – за це хавбек може отримати близько 80 млн євро.

Слід відзначити, що Тейшейра перебрався до Цзянсу Сунін із Шахтаря за 50 млн євро у 2016 році, і вже проживає у КНР п'ятий рік, тобто має право виступати і за національну збірну, за яку вже грають близько дюжини натуралізованих футболістів.

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