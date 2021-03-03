Греміо запросив інформацію щодо Алекса Тейшейри та всерйоз роздумує над підписанням бразильця, повідомляє gremistas.net.

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Наставник команди Ренато Порталуппі заявив, що клуб шукає гравців, які вміють забивати голи, а Тейшейру розглядають як потенційного бомбардира. Втім, переговори між Греміо та півзахисником ще не ведуться.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

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