Алекс Тейшейра може повернутись до Бразилії
Колишній півзахисник Шахтаря та Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра отримав новий варіант продовження кар'єри.
Греміо запросив інформацію щодо Алекса Тейшейри та всерйоз роздумує над підписанням бразильця, повідомляє gremistas.net.
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Наставник команди Ренато Порталуппі заявив, що клуб шукає гравців, які вміють забивати голи, а Тейшейру розглядають як потенційного бомбардира. Втім, переговори між Греміо та півзахисником ще не ведуться.
Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.
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