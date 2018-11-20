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Алекс Сандро: Хотілося б спробувати свої сили в АПЛ

16:52 158 Читать на русском
Алекс Сандро: Хотілося б спробувати свої сили в АПЛ
Алекс Сандро / The Sun

Захисник Ювентуса Алекс Сандро розповів про бажання пограти в чемпіонаті Англії, проте відразу ж зазначив, що щасливий у туринському клубі.

"Я би хотів спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі. Водночас, це не означає, що я хочу покинути Ювентус, я відчуваю себе щасливим у Турині" – цитує бразильця Sky Italia.

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Днями у ЗМІ з'явилась інформація, що Челсі готовий заплатити кругленьку суму за Алекса Сандро.

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Теги
Італія АПЛ Алекс Сандро Алекс Сандро Ювентус Ювентус
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