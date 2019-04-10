toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Алекс Сандро близький до переходу в ПСЖ

06:30 303 Читать на русском
Алекс Сандро близький до переходу в ПСЖ
Алекс Сандро / соцмережі

Захисник Ювентуса Алекс Сандро дуже близький до трансферу в ПСЖ.

ПСЖ близький до оформлення трансферу захисника Ювентуса Алекса Сандро, повідомляє AS.

Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ – фейл дня

Клуби наразі ведуть переговори щодо бразильця. Туринці прагнуть підписати співвітчизника Сандро Марсело, який, за чутками, може покинути Реал.

Вартість Алекса Сандро оцінюється приблизно у 50 млн євро.

11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях

Теги
Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Алекс Сандро Алекс Сандро Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
28
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук