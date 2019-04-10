Алекс Сандро близький до переходу в ПСЖ

Ліга чемпіонів — 9 квіт 1638
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Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів
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Тоттенхем – Манчестер Сіті: стартові склади матчу 1/4 фіналу ЛЧЛіга чемпіонів — 9 квіт 1391
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Вінгер Де Пена близький до підписання контракту з Динамо – він перебуває на перегляді більше тижняУкраїна — 9 квіт 5443
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Прокурор вимагає 7 матчів дискваліфікації для Маліновського: Це жорстокість, якій не місце на футбольному поліБельгія — 9 квіт 8266
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"Під час пологів акушерка вигукнула: "Та тут ціла команда!": найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українцівОвертайм — 9 квіт 3210