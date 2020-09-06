Алехандро Гомес отримав божевільну пропозицію із Саудівської Аравії – екс-зірка Металіста сам вирішить свою долю
6 вересня 23:23 - Читать на русском
Аталанта ризикує залишитися без ключового хавбека Алехандро Гомеса.
Саудівський Аль-Наср заманює 32-річного аргентинця розкішною зарплатнею, повідомляє Tuttomercatoweb.
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Гомесу обіцяють 7,5 млн євро за сезон, а також 15 млн Аталанті за трансфер. Бергамський клуб не буде стояти на шляху капітана і дозволить йому самому вирішити свою долю. Для екс-гравця Металіста це може стати останній серйозний контракт у кар'єрі.
Додамо, що Гомес провів 46 матчів у минулому сезоні, відзначився 8 голами та 18 асистами.
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