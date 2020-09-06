Саудівський Аль-Наср заманює 32-річного аргентинця розкішною зарплатнею, повідомляє Tuttomercatoweb.

Дружина Гомеса упіймала лідера Аталанти "на гарячому" – вірусне відео

Гомесу обіцяють 7,5 млн євро за сезон, а також 15 млн Аталанті за трансфер. Бергамський клуб не буде стояти на шляху капітана і дозволить йому самому вирішити свою долю. Для екс-гравця Металіста це може стати останній серйозний контракт у кар'єрі.

Додамо, що Гомес провів 46 матчів у минулому сезоні, відзначився 8 голами та 18 асистами.

Що не гол, то шедевр. Маліновський розстріляв Серію А своєю гарматою – відео та стиль ударів