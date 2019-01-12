toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Аллегрі розповів, як вплинула на Роналду нова хвиля звинувачень у згвалтуванні

11 січня 23:12 429 Читать на русском
Аллегрі розповів, як вплинула на Роналду нова хвиля звинувачень у згвалтуванні
Массіміліано Аллегрі та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі хвилюється лише за ігрову форму свого форварда Кріштіану Роналду.

"Це особиста справа Роналду. Я хочу говорити тільки про футбол, але він виглядав спокійним, добре тренувався.

Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування

Йому потрібно було відпочити після чотирьох місяців безперервного футболу. Я не займаюся його особистими справами.

Я бачив, що Кріштіану виглядає спокійним і безтурботним. Всі інші питання не до мене", – цитує Алегрі Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно телевізійна британська зірка Жасмін Леннард заявила про свої стосунки Роналду та пообіцяла допомогти довести його вину в згвалтуванні Кетрін Майорги.

"Роналду – психопат, тиран і брехун", – нова "жертва" португальця виступила із шокуючою заявою

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
29
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук