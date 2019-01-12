Аллегрі розповів, як вплинула на Роналду нова хвиля звинувачень у згвалтуванні

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі хвилюється лише за ігрову форму свого форварда Кріштіану Роналду.

"Це особиста справа Роналду. Я хочу говорити тільки про футбол, але він виглядав спокійним, добре тренувався.

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Йому потрібно було відпочити після чотирьох місяців безперервного футболу. Я не займаюся його особистими справами.

Я бачив, що Кріштіану виглядає спокійним і безтурботним. Всі інші питання не до мене", – цитує Алегрі Football Italia.

Нагадаємо, нещодавно телевізійна британська зірка Жасмін Леннард заявила про свої стосунки Роналду та пообіцяла допомогти довести його вину в згвалтуванні Кетрін Майорги.

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