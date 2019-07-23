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Алдервейрелд визначився зі своїм майбутнім на фоні чуток про зміну клубу

06:30 35 Читать на русском
Алдервейрелд визначився зі своїм майбутнім на фоні чуток про зміну клубу
Тобі Алдервейрелд / Фото ФК Тоттенхем

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд дав однозначну відповідь щодо місця, де бельгієць продовжить кар'єру

"Я завжди говорив, що зосереджений на виступах за Тоттенхем. Я зосереджений на роботі в команді. У наступному сезоні я буду виступати за Тоттенхем.

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У футболі все змінюється дуже швидко, але я готуюся до початку сезону з думками про свою команду. Тренер знає, що я відданий Тоттенхему. Я став капітаном, що свідчить про довіру наставника", – цитує Алдервейрелда AS.

У ЗМІ називали Рому головним претендентом на 30-річного захисника. В минулому сезоні АПЛ Алдервейрелд провів 34 матчі.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд
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