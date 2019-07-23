Алдервейрелд визначився зі своїм майбутнім на фоні чуток про зміну клубу

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд дав однозначну відповідь щодо місця, де бельгієць продовжить кар'єру

"Я завжди говорив, що зосереджений на виступах за Тоттенхем. Я зосереджений на роботі в команді. У наступному сезоні я буду виступати за Тоттенхем.

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У футболі все змінюється дуже швидко, але я готуюся до початку сезону з думками про свою команду. Тренер знає, що я відданий Тоттенхему. Я став капітаном, що свідчить про довіру наставника", – цитує Алдервейрелда AS.

У ЗМІ називали Рому головним претендентом на 30-річного захисника. В минулому сезоні АПЛ Алдервейрелд провів 34 матчі.

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