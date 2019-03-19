Алдервейрелд відмовився розповісти про свої плани на майбутнє

Центральний захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд ще не знає, де розпочне наступний сезон.

"Ще багато матчів залишилось в цьому сезоні. В кінці кінців у мене ще є контракт на рік, тому я не дивлюся далі, ніж цей сезон. Все інше мене не турбує. Я дуже щасливий тут, тому подивимось, що станеться далі.

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Я все ще відчуваю себе впевнено. В цьому сезоні я зіграв багато хвилин і продемонстрував, що я все ще у формі – я не відчуваю себе на 30 років, я відчуваю себе молодше.

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Тому, як я сказав, я дуже щасливий, і я просто намагаюся дивитися гру за грою. У цьому сезоні ще є багато матчів, і я постараюсь зіграти якнайкраще", – сказав Алдервейрелд Sky Sports.