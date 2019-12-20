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Алдервейрелд продовжив контракт з Тоттенхемом

13:00 230 Читать на русском
Алдервейрелд продовжив контракт з Тоттенхемом
Тобі Алдервейрелд / ФК Тоттенхем

Тоттенхем оголосив про підписання нової угоди з бельгійцем Тобі Алдервейрелдом.

Захисник Тобі Алдервейрелд продовжить захищати кольори Тоттенхема. 30-річний оборонець збірної Бельгії пролонгував угоду з клубом, яка розрахована до 30 червня 2023-го, інформує офіційний сайт "шпор".

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Попередній контракт Алдервейрелда завершувався влітку 2020 року. На нього претендував туринський Ювентус, який розраховував підписати захисника безкоштовно.

Бельгієць перейшов у Тоттенхем влітку 2015 року з мадридського Атлетіко та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. В поточному сезоні Тобі провів 20 матчів, віддавши 2 гольові передачі, а Тоттенхем після 17-ти турів посідає 5 місце в АПЛ.

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Теги
Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем
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