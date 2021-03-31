Головний претендентом на 32-річного центрбека є Брюгге Едуарда Соболя, повідомляє Voetbal24.

Брюгге викупив Соболя у Шахтаря

Контракт Тобі з Тоттенхемом розрахований до літа 2023-го, однак захисник нібито хоче повернутися додому. Брюгге радісно надасть йому таку можливість, але є проблема – ціна. Оборонця оцінюють у 15 млн євро, що є доволі серйозною сумою для чемпіонату Бельгії. У будь-який момент до перегонів може приєднатися Антверпен.

Додамо, що Алдервейрелд провів у поточному сезоні 27 матчів, відзначився одним голом.

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