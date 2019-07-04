Альбіоль став гравцем Вільяреала

Захисник Рауль Альбіоль повертається в чемпіонат Іспанії.

Рауль Альбіоль відтепер захищатиме кольори Вільяреала, повідомляє офіційний сайт клубу.

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33-річний іспанець підписав контракт з "Жовтою субмариною" на 3 роки. Наполі отримав за свого захисника 5 млн євро компенсації.

Прімера – це не нове середовище для Рауля. Раніше гравець виступав за Хетафе, Валенсію та Реал.

В минулому сезоні Серії А Альбіоль провів 20 матчів, в яких відзначився одним голом.