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Альбіоль став гравцем Вільяреала

4 липня 16:23 345 Читать на русском
Альбіоль став гравцем Вільяреала
Рауль Альбіоль / Фото ФК Наполі

Захисник Рауль Альбіоль повертається в чемпіонат Іспанії.

Рауль Альбіоль відтепер захищатиме кольори Вільяреала, повідомляє офіційний сайт клубу.

Альберто Морено близький до переходу у Вільяреал

33-річний іспанець підписав контракт з "Жовтою субмариною" на 3 роки. Наполі отримав за свого захисника 5 млн євро компенсації.

Прімера – це не нове середовище для Рауля. Раніше гравець виступав за Хетафе, Валенсію та Реал.

В минулому сезоні Серії А Альбіоль провів 20 матчів, в яких відзначився одним голом.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Італії Рауль Альбіоль Рауль Альбіоль Вільяреал Вільяреал
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