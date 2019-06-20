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Альбіоль покине Наполі, – Де Лаурентіс

00:11 250 Читать на русском
Альбіоль покине Наполі, – Де Лаурентіс
Рауль Альбіоль / Фото ItaSportPress

Захисник Наполі Рауль Альбіоль провів останній сезон у футболці неаполітанців.

"Альбіоль вже сказав Наполі, що хоче піти. Я не буду змушувати його залишитися.

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Тепер наше завдання – знайти йому заміну", – цитує президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса Kiss Kiss Napoli.

Найімовірніше, 33-річний іспанець продовжить кар'єру у Вільяреалі. За даними ЗМІ, "жовта субмарина" заплатить за оборонця 4 млн євро.

Нагадаємо, Альбіоль вже виступав в Іспанії за Валенсію та мадридський Реал. В минулому сезоні Серії А Рауль зіграв у 20-ти матчах, в яких відзначився лише голом.

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