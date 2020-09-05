Провідний захисник "жовтої субмарини" Альберто Морено травмував ліве коліно під час літньої підготовки, інформує Marca.

Тер Штеген прооперований – кіпер Барселони пропустить старт Ла Ліги

У вівторок (8 вересня) 28-річний іспанець буде детально обстежений і дізнається точний діагноз – розрив зв'язок чи лише розтягнення. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, то Морено доведеться лягати під ніж. У такому разі орієнтовний термін відновлення складатиме 6 місяців, тобто захисник Вільяреала точно пропустить значну частину сезону 2020/21.

Додамо, що Морено і в минулій кампанії мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які зіграв всього 19 матчів.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси