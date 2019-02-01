toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ

Альбасете Зозулі підписав Саллі Мунтарі

00:09 52 Читать на русском
Альбасете Зозулі підписав Саллі Мунтарі
Саллі Мунтарі / фото із соцмереж

Ганський півзахисник Саллі Мунтарі продовжить кар'єру в іспанській Сегунді.

Альбасете уклав угоду з 34-річним Мунтарі до кінця сезону, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Трансферне вікно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)

Мунтарі найбільш відомий за виступами за Інтер, разом з яким виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок і Суперкубок Італії.

Також півзахисник захищав кольори Удінезе, Портсмута, Сандерленда, Мілана, Пескари, а останнім його клубом був Депортіво.

Барселона оголосила про трансфер Тодібо

Теги
Саллі Мунтарі Саллі Мунтарі Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Сегунда Альбасете Альбасете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
12
хв
Ганновер
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук