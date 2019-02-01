Альбасете Зозулі підписав Саллі Мунтарі

Ганський півзахисник Саллі Мунтарі продовжить кар'єру в іспанській Сегунді.

Альбасете уклав угоду з 34-річним Мунтарі до кінця сезону, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

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Мунтарі найбільш відомий за виступами за Інтер, разом з яким виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок і Суперкубок Італії.

Також півзахисник захищав кольори Удінезе, Портсмута, Сандерленда, Мілана, Пескари, а останнім його клубом був Депортіво.

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