Зозуля отримав овації на свою адресу і став лідером за 2-ма показниками – Альбасете увірвався в зону Прімери

Український форвард Роман Зозуля не допоміг Альбасете здолати опір Ельче у матчі 34-го туру Сегунди. Утім екс-гравець Динамо і Дніпра наблизився до виходу в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 34-й тур

Альбасете – Ельче – 1:1

Голи: Вальдерама, 57 – Карлос Кастро, 83

Ельче розпочав зустріч активніше, однак особливої загрози удари обох команд в перші хвилин 20 не несли. Зозуля встиг заробити на собі жовту картку, вигравши верхову боротьбу в суперника. який допомагав собі ліктями, та вивести Белу віч-на-віч у схожому стилі, проте партнер застряг в офсайді. Томеу Надаль парирував класний дальній удар гравця Ельче Івана Санчеса на 31-й. По суті, це був найгостріший момент за весь перший тайм на двох суперників.

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Відзначимо, що на 10-й хвилині стадіон Альбасете влаштував овації стоячи на адресу Зозулі. Це була акція підтримки українця, якого іспанський політик абсолютно невиправдано звинуватив у неонацизмі. Роман декілька разів блискуче проявив себе в боротьбі та підіграші партнерам, і кожну його подібну дію супроводжували особливі оплески домашніх трибун.

Альбасете реалізував свій момент з вбивчою ефективністю. Після асисту Фебаса п'ятою Еужені Вальдерама накрутив захисників і більярдним ударом відправив снаряд у дальній нижній кут. Тут же Бела гарматним дальнім ударом ледь не прошив голкіпера. Ельче відповів на 62-й. Надаль видав неймовірний сейв після потужного удару впритул від Кальво.

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На 83-й голкіпер Альбасете припустився катастрофічної помилки, випустивши з рук простий м'яч. Суперники відразу ж покарали. Згодом арбітри допомогли господарям, угледівши неіснуючий офсайд у гравця Ельче, який виходив сам на сам з воротарем.

Альбасете продовжує безпрограшну серію до 5-и турів і виходить на 2-е місце, що дає право кваліфікуватись у Прімеру напряму. Команда Зозулі набрала 61 бал, перевершуючи Гранаду за додатковими показниками. Альба відстає від лідера Осасуни на 6 очок. Ельче перериває 3-матчеву виграшну серію і залишається на 11-му місці.

Зозуля – лідер за двома показниками

Український нападник став найкращим у матчі за кількістю (24) та успішністю єдиноборств (13). Роман не завдав жодного удару, але партнери не знаходили його передачами у штрафноу суперника. Альбасете загалом не награв на перемогу, поступившись супернику за гольовими моментами (2:3). Зозуля також найкращий у своїй команді та другий серед усіх гравців на полі за кілометражем (10,2 км).

Екс-динамівець продемонстрував 100-відсоткову успішність у дриблінгу (1 вдалий обіграш) та відборі (2 з 2). Українець також тричі виносив м'яч зі свого штрафного, виграючи верхову боротьбу. З мінусів відзначимо, що Романа аж 4 рази позбавляли м'яча.

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