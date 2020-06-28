Альбасете здолав Расінг і відірвався від зони вильоту – Зозуля оформив годину гри в більшості та заробив пенальті

Роман Зозуля допоміг Альбасете обіграти Расінг (1:2) і комфортніше почуватися в Сегунді. Звіт про матч і дії українця читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 36 тур

Расінг – Альбасете – 1:2

Голи: Галан, 45+2 – Фустер, 54, Хіменес, 81

Нереалізований пенальті: Педро, 41 (А)

Вилучення: Нкака, 28 (Р)

Зозуля повернувся в стартовий склад Альбасете – минулого туру він лише виходив на заміну. Сьогоднішній поєдинок виглядав чудовим шансом для Романа і Ко, щоб оформити перемогу та відірватися від зони вильоту, адже в суперниках був абсолютний аутсайдер Расінг.

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Господарі розпочали активніше – непогано здалеку стріляв Бунюель. Альбасете відповів атакою через лівий край, яку завершував Зозуля. Українець дивом з метра не зумів переправити м'яч у ворота... Від ганьби врятував офсайд – партнер заліз у положення поза грою ще до удару Романа.

Зозуля традиційно багато боровся, намагався чіплятися за м'яч. На 28-й хвилині він помітив, що Нкака погано прийняв передачу обличчям до власних воріт, і миттєво увімкнувся в пресинг. Вигриз м'яч і змусив опонента сфолити. Нкака отримав другу жовту, а Зозуля заробив для своєї команди більшість на годину часу.

Зароблені Зозулею фоли:

Альбасете не дуже ефективно розпоряджався кількісною перевагою, ініціативою все одно володів Расінг. Однак на 37-й хвилині гості зусиллями Зозулі заробили пенальті. Наш форвард йшов на простріл з правого флангу, але йому завадив пробити Фігейрас. Скориставшись допомогою VAR, суддя вказав на 11-метрову позначку. На жаль, Педро не реалізував пенальті.

До перерви Зозуля ще встиг залізти в офсайд, а Расінг – забити. Ману видряпав м'яч у штрафному майданчику Альби та викотив під удар Галану – той не схибив і вивів господарів вперед. "Механічний сир" отримав нагоду відігратися ще до перерви, але Педро знову не використав свій шанс.

На старті другої половини зустрічі Альбасете все ж заштовхав м'яч у сітку, коли Чема пробіг вздовж лінії воріт справа в центр, а Фустер розстріляв голкіпера. Надалі більшість гостей давалася взнаки – вони встановили тотальний контроль над м'ячем. Однак моментів не було взагалі, команди грали без воріт. Результативний удар Фустера залишався єдиним до 70-ї хвилини.

Карта передач і ударів Зозулі:

Потім гра трішки оживилася. Расінг міг забивати, але завадив офсайд. Альбасете, своєю чергою, вибігав у контратаку 3 в 1 – здавалося, голу не уникнути. Однак Беніто примудрився пробити у воротаря. Згодом Зозуля завдав слабкого удару головою прямо в руки воротарю. Під завісу зустрічі Альбасете все ж вирвав перемогу завдяки розкішній дальній гарматі Хіменеса.

Зозуля ще раз впав у штрафному майданчику – його відверто тягнули за футболку. Однак цього разу ні головний арбітр, ні VAR не вгледіли порушення правил. Расінг також претендував на небезпечний штрафний з фолом останньої надії від захисника Альби – судді знову промовчали.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Альбасете 1:2. "Механічний сир" набрав 43 очки та відірвався від зони вильоту – 16 місце та 5 пунктів гандикапу. Расінг залишився останнім у таблиці.

Роман Зозуля отримав найкращу оцінку в команді серед тих, хто вийшов у стартовому складі. SofaScore оцінив українця в 7,3 – лише в авторів голів вищі бали.

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