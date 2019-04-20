Альбасете у феєричному матчі перестріляв Лас-Пальмас – Зозуля втратив супершанс

Альбасете обіграв Лас-Пальмас у матчі 35 туру Сегунди з рахунком 4:2. Роман Зозуля провів на полі усі 90 хвилин.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 35-й тур

Альбасете – Лас-Пальмас – 4:2

Голи: Бела, 7, Еугені, 9, 47, Фебас, 35 – Кастро 8, Курбело, 33

Пеші десять хвилин поєдинку стали справжнім безумством на Карлос Бельмонте. Мабуть, багатьох не покидало відчуття дежавю – це точно не Етіхад з феєричним Ман Сіті – Тоттенхем у Лізі чемпіонів? Фестиваль голів відкрили господарі. Найкращий снайпер Альбасете Жеремі Бела забив 11-й гол у сезоні, замкнувши на дальній стійці передачу від Сусаети. Роман Зозуля також намагався пробити головою, однак не дотягнувся до м'яча. Українець, напевно, не сильно засмутився, адже Бела – його найкращий друг у складі Альби.

Не встиг Зозуля разом з партнерами відсвяткувати взяття воріт, як підопічні Пепе Меля миттєво відновили паритет. Розігравши м'яч у центрі поля, гравці Лас-Пальмас розіграли блискавичну чотириходівку, яка завершилась ефектним голом екс-голеадора Бетіса Рубена Кастро. Після скидки головою від Міра 37-річний ветеран іспанського футболу викрутив сферу під дальню стійку.

Швидка відповідь канарців зовсім не знітила команду Раміса, яка вже через хвилину знову вийшла вперед. Фран Гарсія подарував м'яч Техеро на правому куті штрафного майданчика, а латераль господарів, довго не роздумуючи, виконав класну передачу на Еугені, якому залишалось розстріляти порожній кут.

Після цього гра трохи заспокоїлась, а на черговий гол довелось чекати 26 хвилин. Канарці розіграли кутовий удар, м'яч потрапив до Лемоса, а той виконав ювелірний пас на Курбело, який головою пробив у дальній кут. Щоправда, Альбасете, який відчайдушно бореться за вихід у Прімеру, одразу ж нагадав гостям, хто в домі господар. Фебасу знадобилось лише дві хвилини, щоб знову вивести Альбу вперед. 23-річний атакувальний хавбек, права на якого належать мадридському Реалу, вистрілив з лінії карного – м'яч рикошетом від ноги захисника влучив під поперечку.

У першому таймі команди більше не забивали, однак і п'яти голів за стартові 45 хвилин глядачам виявилось більш ніж достатньо. Фанати на Карлос Бельмонте проводжали гравців на перепочинок бурхливими оплесками – це був справжній екстаз від гри!

Після перерви Еугені дуже швидко оформив дубль, відправивши Лас-Пальмас у нокаут, після якого команда Меля так і не зуміла отямитись. 24-річний півзахисник за ідеальною дугою пробив у дальню дев'ятку.

"Механічний сир" мав ще декілька чудових моментів, щоб зробити рахунок розгромним, однак у підопічних Раміса, схоже, завершився весь запас влучності. Найкращу нагоду втратив наш Роман Зозуля, який, вийшовши на побачення з голкіпером канарців, пробив повз дальню стійку.

У підсумку Альбасете здобув феєричну перемогу з рахунком 4:2 та піднявся на друге місце у турнірній таблиці Сегунди (64 очки). Стільки ж пунктів у активі Гранади, а попереду лише Осасуна з матчем в запасі (67). Нагадаємо, що пряму путівку у Прімеру отримають дві перші команди регулярного чемпіонату, 3-6 місця гратимуть плей-офф.