Альбасете сенсаційно поступився Нумансії – Зозуля зазнав пошкодження

Альбасете зазнав несподіваної поразки від середняка Сегунди Нумансії у стартовому матчі 14 туру Сегунди. Роман Зозуля провів на полі 78 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Іспанія, Сегунда, 14-й тур

Нумансія – Альбасете – 1:0

Гол: Ескассі, 82

Вилучення: Олабе (Альбасете), 90+3

Команди розпочали досить жваво і вже на 10-й хвилині Ману Фустер, з яким Зозуля "почубився" на тренуванні, міг відкривати рахунок ударом з меж штрафного майданчика – голкіпер Нумансії Дані Барріо зіграв надійно. Фустер, один з найбільш активних гравців Альбасете у дебюті зустрічі, ще раз загрожував воротам господарів після передачі Педро з правого флангу, але зовсім трішки не поцілив у рамку.

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Видавши потужний старт поєдинку, Альбасете пропустив декілька небезпечних контратак, одна з яких лише дивом не завершилась пропущеним м'ячем. Іхініо вистрілив у Надаля з лінії воротарського, а добивання виявилось зовсім невдалим – повз дальню стійку. Команда Раміса здебільшого відповідала фланговими проривами з навісними передачами на Зозулю, однак українця добре тримали захисники.

Після перерви продовжувала домінувати Нумансія. Іхініо намагався відзначитись ударом ножицями, пробивши у захисника, а вихованець Барселони Луїс Густаво Ледес промахнувся з вбивчої позиції. "Механічний" сир помітно підсів – ні швидких випадів, ні позиційних атак, ні дальніх ударів. Надійно прикривши головного диспетчера ламанчців Нестора Сусаету, Нумансія залишила на сухому пайку двох форвардів гостей – Романа Зозулю та Дані Ореху, які тривалий час навіть не знаходили моментів для удару.

На 78-й хвилині українець, накульгуючи, поступився місцем Акуньї. Не встиг Зозуля покинути поле, як Альбасете майже одразу пропустив. Після розіграшу кутового м'яч рикошетом від стійки влучив у Надаля, а потім потрапив до ніг Ескассі, який забивав фактично у порожні ворота. 1:0 – мінімальна перемога Нумансії, яка впритул підбирається до "механічного сиру", піднявшись на шосту позицію (21 очко). Зозуля та Ко залишились на п'ятому місці (22 пункти).

Стартовий склад Альбасете

| ️ Alineación ️ #NumanciaAlbacete



La pizarra del Alba en nuestro partido en Los Pajaritos @cdnumancia

️



¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/eWFWlhSzYB — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 1, 2019

Стартовий склад Нумансії

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