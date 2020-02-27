Альбасете посилив заходи безпеки перед матчем з Райо Вальєкано – перша гра завершилася скандалом за участю Зозулі

Вболівальники мадридської команди не зможуть потрапити на матч 30 туру Сегунди проти Альбасете.

Матч Альбасете – Райо Вальєкано потрапив до категорії заходів підвищеного ризику, тому на час проведення поєдинку в місті будуть посилені заходи безпеки, інформує Marca.

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Каси стадіону Карлос Бельмонте будуть закриті в день матчу. Якщо фанати Райо Вальєкано все ж прибудуть в Альбасете, то поліція візьме під контроль їхні дії і реагуватиме на будь-які образливі викрики на адресу Романа Зозулі та його одноклубників.

Нагадаємо, що в матчі цих команд у першому колі фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму викрикували образи на адресу Романа Зозулі, називаючи його нацистом. Через поведінку фанатів Альбасете відмовився вийти на другий тайм. Згодом мадридський клуб було покарано: Райо Вальєкано має провести два домашні матчі при частково закритих трибунах, а також виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

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