Альбасете оскаржить жовту картку Зозулі – українець має шанс зіграти з Кадісом

Нападник Альбасете Роман Зозуля має шанси зіграти у наступному матчі проти Кадіса у 28 турі Сегунди.

Іспанський клуб планує оскаржити жовту картку, яку Роман Зозуля отримав у 27 турі Сегунди проти Ов'єдо. Цей "гірчичник" став п’ятим для українця у цьому сезоні, саме тому Роман мусить пропустити наступний матч, якщо жовту картку все ж не відмінять.

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Нагадаємо, на 6-ій хвилині матчу проти Ов'єдо український нападник відзначився голом у воротах суперника, щоправда у момент удару гравець випадково зачепив м’яч рукою, через що Зозуля і побачив перед собою "жовте світло".

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До слова, після 27 турів Альбасете Романа Зозулі є претендентом на пряме підвищення у класі. Команда українця має в активі 50 очок та посідає 2 сходинку у турнірній таблиці Сегунди.