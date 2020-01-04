Альбасете із Зозулею у складі програв аутсайдеру Тенеріфе – українець отримав посередній бал

Альбасете поступився Тенеріфе у рамках 22-го туру Сегунди. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20. Сегунда, 22-й тур

Тенеріфе – Альбасете – 4:2

Голи: Паділья, 9, Сусо, 45+2, Гомес, 53, Муньйос, 82 – Манай, 68, Охеда, 71

Тенеріфе досить швидко вийшов вперед в рахунку, Паділья вже на 9 хвилині відзначився голом. Господарі ще до перерви подвоїли свою перевагу – забитий м'яч на рахунку Сусо, а в другій половині Гомес зробив рахунок розгромним. Альбасете зумів скоротити відставання – Манай та Охеда за 3 хвилини забили по голу. Однак Муньйос на 82 хвилині поставив крапку в матчі.

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Додамо, що Зозуля провів на полі 90 хвилин, однак майже нічим не запам'ятався: жодного удару, один успішний обіграш та оцінка 6,7 від порталу Sofascore.

Таким чином, Тенеріфе набрав 22 пункти та піднявся на 17 сходинку, Альбасете з 27 очками залишився тринадцятим.

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