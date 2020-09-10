Іспанський Альбасете, за який виступає наш Роман Зозуля, зіткнувся з проблемою продовження угоди з українцем, повідомляє видання 5 más el descuento.

Зозуля в Динамо: іспанський журналіст оцінив ймовірність трансферу

Контракт форварда з представником Сегунди спливає через рік, однак сторони хотіли б продовжити його вже зараз. Перепоною цьому став фінансовий фейр-плей, який ставить місцеві клуби у жорсткі рамки.

Іспанське видання підтвердило попередню інформацію Футбол 24 про те, що Роман готовий піти на зниження зарплати, але навіть бажання гравця недостатньо, щоб його команда вписалася у так звану "фінансову стелю". До слова, Зозуля разом з Альфредо Ортуньйо – найвисокооплачуваніші гравці "механічного сиру".

Якщо іспанцям не вдасться знайти вихід з цієї ситуації, то вже найближчим часом українець може покинути клуб. У послугах 30-річного нападника зацікавлений кіпрський АПОЕЛ, який вже зробив запит щодо футболіста та готовий задовольнити його запити по зарплаті. Ну і звісно, не слід забувати про рідне Динамо, яке також хотіло б підписати Зозулю.

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