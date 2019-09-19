Альбасете хоче оскаржити покарання Зозулі – клуб знову звинувачує суддів у цькуванні українця

Альбасете не сподобалися дії арбітра у останньому матчі Сегунди проти Уески, в якому Роман Зозуля вкотре не зміг уникнути жовтої картки.

Іспанський клуб на своєму сайті опублікував офіційну заяву стосовно несправедливого ставлення арбітрів до українського форварда.

Зозуля допоміг Альбасете перемогти Уеску – реабілітація за жахливий провал у попередньому турі

Альбасете хоче оскаржити жовту картку Зозулі в останньому матчі чемпіонату проти Уески. Клуб Романа вважає, що іспанські судді вже два роки несправедливо карають нападника за його дії, а жорстку гру суперників проти нього не помічають.

У протоколі матчу з Уескою зазначено, що Зозуля отримав жовту картку на 24-й хвилині за постійні порушення правил. На думку арбітра, українець встиг сфолити чотири рази – на 6-й, 21-й, 23-й і 24-й хвилинах. Альбасете наводить скріншоти з останніми двома епізодами, на яких помітні жорсткі дії проти самого Зозулі, однак рефері свистів на користь опонента.

До слова, жовта картка у протистоянні з Уескою стала вже четвертою в шести матчах сезону для екс-форварда Дніпра.

Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва