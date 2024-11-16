У поєдинку 5-го туру Ліги націй Албанія на своєму полі розійшлась миром з Чехією (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перший небезпечний момент у матчі виник лише на 13-й хвилині – навіс у воротарський з кутового завершився влучанням Ємелки у поперечину воріт Албанії. За мить Шульц з далекої відстані знову струсонув поперечину.

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Чехи продовжили пристрілюватись і вже Провод метрів з 25-ти спробував вразити ворота Стракоші, але пробив повз праву стійку. Загалом перший тайм пройшов у невисокому темпі, з мізерною кількістю ударів у площину. На останній хвилині Лачі мав шанс забити чехам гол у роздягальню, але з його спробою головою з гострого кута впорався Коварж.

По перерві малюнок гри не змінився – "одні не хотіли, інші не могли". Поодинокі спроби загострювати майже не несли в собі небезпеки. Зрештою, ніхто не хотів ризикувати, адже за такого перебігу подій достатньо було найменшої помилки, аби пропустити.

На 80-й хвилині албанці заробили небезпечний стандарт поблизу штрафного суперника, але Асллані спочатку влучив у стінку, а на добиванні пробив по горобцях.

Зрештою, все завершилось безгольовою нічиєю. Чехи набрали 8 очок і залишилась на вершині турнірної таблиці групи В1, албанці з 7 пунктами треті.

У вівторок, 19 листопада, у матчі між Албанією та Україною вирішиться доля невдахи, який опуститься у групу С.

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