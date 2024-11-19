Збірна України вже втратила шанси на першу позицію в Лізі націй, однак прорватись до елітного дивізіону можна через стикові матчі. От тільки в цьому питанні "синьо-жовті" залежні від паралельного матчу – там потрібна нічия або поразка грузинів. Втім, даний результат не матиме значення без нашої перемоги в Тирані. Онлайн-трансляцію зустрічі буде доступна на MEGOGO.

Підопічні Сергія Реброва без звитяги над албанцями не просто втратять шанси на плей-офф – вони залишаться на дні квартету й вилетять у дивізіон С. Команду Сілвінью "мирова" теж не влаштовує, якщо та бажає піднятись у дивізіон А. У них рівність за очками з Грузією, однак картвелі мають кращу різницю голів.

Таким чином, у поточному турі одразу трьом збірним рано чи пізно доведеться атакувати самотужки, граючи першим номером. Це ставить їх у невідне становище, адже найкраще вони виглядали у прагматичному режимі, працюючи від контратак. От тільки в албанців є можливість зберегти хоча б третю позицію, а наші футболісти ризикують втратити все.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 6-го туру Ліги націй між Албанією та Україною. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 2,33. На тріумф "орлів" фахівці дають 3,30.

Кадрова ситуація збірних

Сергій Ребров зі 100-відсотковою гарантією заявив, що на другий матч будуть проведені якісь зміни у складі. Найбільш очікуваним є рішення відмовитись від Зубкова – Олександр хоч і додав у роботі по зонах завершення, однак загалом виглядав слабко. На позиції правого вінгера прогнозується поява Гуцуляка, якого двічі випускали в старті у жовтні.

Це рішення не стане панацеєю. Олексій після виходу на заміну в Батумі нічим не запам'ятався. У обороні він не був надійним помічником, а єдиний момент за його участі трапився аж у компенсований час. Втім, у Сергія Реброва вибору немає, адже виставляти Назаренка зі старту ризиковано – на цьому фланзі діятиме Байрамі, якого можна назвати албанським Хвічею.

Надіму не можна давати простору, а Назаренко матиме проблеми з поверненням назад. Сашка краще випустити в останні півгодини, коли про тактику всі забувають, а суперник вже втомився й не дає потрібної інтенсивності. Тут його дриблінг і швидкість можуть знадобитись.

Інше дискусійне питання – позиція форварда. Довбик грає з пошкодженнями і це помітно, хоча і без травми Артема не вдається нормально інтегрувати в збірну. Крім того, він програє майже всі єдиноборства. В той же час, поява Яремчука в ендшпілі з Грузією могла принести перемогу.

Роман, окрім моменту на 90+2-й, мав небезпечний простріл перед фінальним свистком, та і загалом виглядав ефективніше. Детальніше про проблему нападника в збірній ми поговорили на ютуб-каналі "Футбол 24".

Як і в багатьох попередніх матчах, Яремчук виглядав мобільнішим, спокійнішим і значно ефективнішим. Можливо, ми побачимо його в основі, адже Сергій Ребров притягнув Рому на скандальну прес-конференцію. Ваната ж у старті не очікуємо через пошкодження.

Зрештою, маємо традиційну головоломку щодо центрального трикутника. У поєдинку з Грузією тренерський штаб спробував розвести парочку Судаков-Шапаренко, аби та не дублювала один одного – Микола опустився до Бражка в опорну зону, а Георгій діяв ледь не другим нападником. Ідея цікава, але проблема просування атак через центральну вісь нікуди не поділась.

Цікаво, чи продовжиться експеримент зараз, коли точно необхідно атакувати. Можливо, треба повернутись до схеми з "двома вісімками"? А як щодо виходу Зінченка чи Ярмолюка? Останній добре відкривається на чужій третині, чого бракує збірній Реброва.

А може випустити Калюжного як більш силового опорника? Ось тут виникають найбільші сумніви – Іван за 16 хвилин у Батумі виграв нуль єдиноборств із п'яти. Криськівим зіграв на тому ж рівні (виграв 1 із 5-ти). Між тим, з албанцями доведеться боротись не менше, а то й більше.

У нашого суперника є тільки одна серйозна втрата – пошкодження зазнав правий вінгер Асані. У матчі з чехами його замінив Сефері, але ефективність екс-ворсклянина виявилась невисокою. Також до заявки не потрапив центрбек Кумбулла, однак Аєті непогано закрив позицію.

Як перемогти Албанію і чим вона небезпечна?

Збірна Албанії дуже якісно організована в обороні. Підопічні Сілвінью максимально злагоджено перебудовуються й страхують один одного, тож пройти їхній блок буде дуже непросто. Досвід збірної Чехії показав, що "орлів" можна "дістати" тільки завдяки високому темпу гри – потрібно якомога більше перепасовок у дотик, обмінів позиціями та злагоджених комбінацій.

Показовою була атака на 25-й хвилині. Правий вінгер Черни віддав фланг фулбеку Цоуфалу, а сам пішов у центр. Цоуфал же високо піднявся, прийняв діагональ, виграв верхову дуель у фулбека Мітая – і скинув м'яч йому за спину. Черни ж побіг відкриватись у цю зону ще до скидки партнера.

Мітая пішов страхувати центрбек Аєті, а вже його зону побіг прикривати опорник Асслані. Наданим простором скористався Шульц, який наповнив зону перед карним майданчиком – а Цоуфал в цю ж мить тікав від Мітая за спину Аєті.

У підсумку все завершилось кросом, в якому чехи заповнили майже всі зони завершення й підбирання. Ось так необхідно грати проти Албанії, аби створювати моменти.

До речі, Україна забивала албанцям у схожому руслі. Циганков почав комбінувати на лівому фланзі, динаміки побільшало й все завершилось швидким голом. От тільки Україні не вистачило систематичності. Як і чехи в другому таймі, "синьо-жовті" просіли в рухливості й більше не створювали гостроти.

Стійкість албанців неабияк лякає, враховуючи повільність наших просувань та слабку реалізацію тренерських ідей. Із тією ж Албанією українці атакували в модній структурі 3-2-5, намагаючись інтенсивно тиснути в середньому блоці – теоретично команда заповнювала максимум простору й розтягувала оборону "орлів". На практиці ж збірна діяла стерильно, залишившись без моментів і легко дозволяючи грати між своїми лініями.

Також із "орлами" доведеться провести дуже багато боротьби за нічийні м'ячі. Як правило, їхній білд-ап ґрунтується на виносах у напрямі нападника Туці, однак із Чехією він програв 9 верхових дуелей з 9-ти. Але то таке – головне, що підопічні Сілвінью агресивно вступали у боротьбу за підбирання.

У атаці збірна Албанії покладається виключно на свої фланги. Особливо небезпечним є лівий край, де грає Байрамі – Надім має вибуховий ривок, обігрує з місця й добре помічає вільні зоні. Вінгер Рейнджерс дуже класно комбінує з партнерами й особливо небезпечний у зв'язці з фулбеком Мітаєм. Коноплі та Гуцуляку сьогодні буде несолодко.

Втім, команда Сілвінью створює небагато моментів, а без Асані у команди відпало ціле крило. Крім того, Асслані із опорної зони постійно висувається на чужу третину й навіть до штрафного, аби підтримати атаку – і не завжди встигає повертатись. Як наслідок, виникають розриви, якими здатні скористатись Мудрик, Судаков і Ко.

В обороні історія схожа, адже один із опорників (а часто і обидва) постійно втягуються у власний штрафний. Як наслідок, у збірної Албанії "гуляє" зона підбирання.

Не вражає і оборона при кутових – всі 10 польових втягуються у штрафний, причому 6 захищаються за зонним принципом. Персонально працюють тільки троє, що дає суперникам перевагу в динаміці. Чехи після одного з корнерів пробивали у поперечку, маючи 3-в-2 на дальній стійці. Збірна України зобов'язана скористатись даними слабкостями – інакше доведеться опускатись у дивізіон С.

Що по грі збірної України

Підопічні Сергія Реброва у двох із трьох останніх матчів Ліги націй зіграли в прагматичному режимі. Навіть занадто прагматичному – "синьо-жовті" сідали в середній / низький блок із перших хвилин, тікаючи в контратаки через Мудрика. От тільки команда вибігала без ознак організації, просто віддаючи Михайлу в надії на ЖЖЖЖ. Тут навіть не було чого аналізувати.

Шоб видати такий рівень аналітики, я завершив курси ПАСС. pic.twitter.com/aKdxsQTjMs — Майкл Сич (@totsamiymisha94) November 18, 2024

Без організації перехідних фаз збільшувалось навантаження на оборону. Інтенсивності в роботі нашого блоку побільшало, однак довго триматись в режимі облоги важко – а заміни, які провів Сергій Ребров, аж ніяк не допомогли.

Говорити про позиційну атаку збірної не хочеться, тому що про мертве або хороше, або нічого. Тривожить тільки, що до проблем з реалізацією тренерських ідей додався і брак в роботі з м'ячем. У Познані українці мали 4,2 втрати м'яча на хвилину чистого ігрового часу, у матчі-відповіді з чехами – 2,6.

Точність пасів з просуванням під час володінь тривалістю до 10 секунд становила 75% (в першому матчі з грузинами), а за кілька днів показник впав до 68% . Тобто, збірна України припускається колосальної кількості помилок. Перелік причин такої просадки можна вести довго, однак факт залишається фактом.

Найбільше ж лякає ефективність єдиноборств. "Синьо-жовті" у цьому компоненті поступились чехам у матчі-відповіді (84-99) та грузинам в Батумі (89-109). Особливо українці просіли в другому таймі проти Сакартвело. Все це страшно тривожить перед грою в Тирані, де проблем із веденням боротьби точно немає.

Словом, перед вирішальним поєдинком відчуття доволі неприємні. Втім, слід не забувати про доволі сильний склад збірної України, а також про забиті голи в кожному з п'яти попередніх турів. На окремих відрізках підопічні Сергія Реброва завжди демонструють високий рівень – але його не вдається систематизувати й відтворювати протягом усього матчу.

Хай там як, легко не буде. Але хто говорив, що на міжнародному рівні має бути легко? Як говорять класики, у футбол зараз навчились грати усі.

Орієнтовні склади на матч Грузія – Україна

Албанія: Стракоша – Балью, Ісмайлі, Аєті, Мітай – Рамадані, Асслані – Сефері, Лячі, Байрамі – Туці

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Шапаренко – Гуцуляк, Судаков, Мудрик – Яремчук

Албанія – Україна: де дивитися вирішальний матч Ліги націй