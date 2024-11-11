Албанія оприлюднила склад на фінальні матчі Ліги націй проти Чехії та України
Головний тренер албанців Сілвінью визначився з гравцями, які зможуть зіграти у вирішальних іграх ЛН.
Виклик до національної команди Албанії отримали 28 гравців, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Албанії.
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Склад збірної Албанії
Воротарі: Томас Стракоша (АЕК, Греція), Ален Шеррі (Кальярі, Італія), Сімон Сімоні (Інгольштадт, Німеччина), Ельхан Кастраті (Чіттаделла, Італія).
Захисники: Ельсейд Хюсай (Лаціо, Італія), Іван Балью (Райо Вальєкано, Іспанія), Маріо Мітай (Локомотив, Росія), Берат Джимсіті (Аталанта, Італія), Мараш Кумбулла (Еспаньйол, Іспанія), Ардіан Ісмаїлі (Емполі, Італія), Енеа Міхай (Фамалікан, Португалія), Арлінд Аєті (ЧФР Клуж, Румунія), Анді Хадрой (Партізані).
Півзахисники: Юльбер Рамадані (Лечче, Італія), Амір Абраші (Грассхоппер, Швейцарія), Крістіан Аслані (Інтер, Італія), Кязім Лячі (Спарта, Чехія), Недім Байрамі (Сассуоло, Італія), Арбер Ходжа (Динамо З, Хорватія), Ясір Асані (Кванджу, Корея), Таулант Сефері (Бодрум, Туреччина), Фета Фетай (Локомотіва, Хорватія), Кейді Баре (Сарагоса, Іспанія).
Нападники: Ернест Мучі (Бешикташ, Туреччина), Індріт Туці (Спарта, Чехія), Мірлінд Даку (Рубін, Росія), Мюрто Узуні (Гранада, Іспанія), Рей Манай (Сівасспор, Туреччина).
Нагадаємо, Албанія зіграє 16 листопада в Тирані із Чехією, а 19-го числа там само з Україною. Підготовку до цих матчів підопічні Сільвіньйо розпочнуть у понеділок, 11 листопада в столиці Албанії.
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