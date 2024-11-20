"Сьогодні на перший план виходив результат, ми його здобули. Зараз у нас є шанс боротись за лігу А, зараз це на першому місці в нас. Звичайно, було дуже багато відповідальності на кожному з нас, по-перше, за першу гру проти Грузії.

Албанія – Україна – відео голів у матчі Ліги націй

Ми відчували це навантаження на собі, але найважливіше те, що ми перемогли. Що казав Довбику та Сичу перед їхнім виходом на заміну? Це було дуже очевидно, що команді було дуже важко, результат дуже неприємний для нас, адже 1:2... Їхні трибуни гнали Албанію вперед, тому я просто сказав хлопцям, щоб вони підбадьорили інших, додали їм стимулу і енергії. Коли ти на полі та підбадьорюєш інших не лише словами, але й діями, воно тобі додає екстра сил.

Що для мене було найважливішим у сьогоднішній грі? Найважливішою була перемога. Звичайно, я стараюсь зараз набрати свої оптимальні кондиції, тому що дуже багато пропустив. Однак, було дуже приємно забити гол, я налаштовувався на це, адже саме сьогодні 1000 днів з часу повномасштабного вторгнення Росії. Розумію, як зараз важко усім українцям, тому просто хочеться перемогу присвятити саме українцям. Разом ми незламні! Впевнений, що дуже скоро настане мир, і ми будемо всі жити як раніше", – поділився Зінченко в ефірі MEGOGO.

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