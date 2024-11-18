"Оскільки для обох збірних важливий результат, то особливо ніхто ризикувати не буде. Видовищного футболу не слід очікувати, як і зливи гольових моментів.

Албанія – Україна: стали відомі коментатори на вирішальний матч Ліги націй – можна обирати одразу з 3-х варіантів

Я вірю в збірну України, сподіваюся, що завтра закінчиться чорна смуга в наших нападників і вони скажуть своє вагоме слово. Схиляюсь до того, що долю матчу вирішить один забитий м'яч, і його запишуть до свого активу підопічні Сергія Реброва. Не виключено, що гостям допоможе якісний розіграш стандартного положення", – поділився Вірт у коментарі Sport.ua.

До слова, поєдинок Албанія – Україна відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 21:45. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі 1 з 5 очками. Чехія лідирує з 8 балами в активі, у Грузії та Албанії по 7.

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