В албанців запроваджена практика, що в розташування збірної приїжджають всі гравці, яких викликав головний тренер. Медичний штаб проводить обстеження травмованих, лише після цього ухвалюючи рішення. Тож завжди є футболісти, яких відправляють назад у перший же день.

Албанія оприлюднила склад на фінальні матчі Ліги націй проти Чехії та України

Учора команда Сільвінью почала підготовку до поєдинків Ліги націй проти Чехії (16 листопада) та України (19 листопада). Однак низка гравців прогнозовано повернулися в клуби. Серед них капітан збірної Берат Джимсіті (він травмувався у матчі Аталанти з Удінезе), основний нападник Рей Манай, а також Кейді Баре і Мараш Кумбулла.

Тренерський штаб уже встиг довикликати інших виконавців, хоч їх і на одного менше. Йдеться про Адріана Байрамі (Бенфіка), Йона Мерсіная (Локомотива Загреб) та Арбнора Муйя (Самсунспор). Про це повідомляє прес-служба збірної Албанії.

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