Визначились імена тих, хто інформаційно супроводжуватиме поєдинок національної команди з грузинами.

У вівторок, 19 листопада, збірна України в рамках 6-го туру Ліги націй на виїзді зустрінеться з Албанією. Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй. Також переглянути дуель можна буде на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків та ін.) у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

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На платформі MEGOGO матч прокоментують Вадим Скічко і Віталій Кравченко. О 20:40 там розпочнеться аналітична передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а їхніми гостями – ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Також на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

На телеканалі "MEGOGO СПОРТ" і місцевих каналах Суспільного на грі працюватимуть коментатори Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко.

Матч також транслюватиме Радіо Промінь. Коментаторами там будуть Костянтин Дульцев і Вадим Власенко, вони ж проведуть передматчеву студію, яка розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, за тур до фінішу Україна з 5 пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує зі 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

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