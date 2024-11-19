"Наша збірна порадувала мене грою у Батумі. Було приємно, що команда Сергія Реброва достойно виглядала у поєдинку із грузинами. Передусім, в ньому вона відзначалася старанністю та самовіддачею, що має неабияке значення для досягнення позитивного результату. Чесно кажучи, не думав, що нашим футболістам вдасться досягти цього результату, адже нинішня збірна Грузії є досить непростим суперником. Та хлопці молодці, зуміли проявити свої кращі якості. Вони діяли організовано і старанно, і нічия є цілком закономірним підсумком.

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Мені важко сказати однозначно, адже головному тренеру нашої збірної видніше. Швидше за все, Ребров не стане кардинальним чином щось міняти, хіба що на одній-двох позиціях. Все тому, що у грі з Грузією командна гра стала продуктивнішою, і це не можна не відзначити. Та хай там як, а у нас бачу проблему у нападі. Немає у нашої збірної кому забивати. От ми чуємо про Ваната, який залучається до головної команди. А що Ванат? Поки що його рівень залишає бажати кращого.

Як щодо Яремчука та Довбика? Справжній форвард повинен відзначатися стабільністю і регулярно забивати. Але цього у нашої збірної ми не бачимо. Взяти хоча б того ж Довбика. Коли він грав у Жироні, його досить ефективно постачали передачами обидва крайки – лівий і правий півзахисники, які відзначалися високою швидкістю і вмінням загострювати гру.

Левову частку м'ячів Артем забив після їхніх прострілів, навісів та пасів. А от у збірній України такої продуктивності від гравців, які б стабільно постачали гострими передачами, Довбик не має", – поділився Сабо в коментарі Sport.ua.

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