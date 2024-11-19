Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в поєдинку з Албанією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, які зможуть вийти на поле в матчі 6-го туру Ліги націй проти Албанії, повідомляє прес-служба УАФ. Із тих футболістів, які перебувають у Тирані, до заявки не потрапив Владислав Ванат.

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Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олексій Сич (Рух), Максим Таловєров (ЛАСК), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон).

Півзахисники: Володимир Бражко, Микола Шапаренко (обидва – Динамо), Михайло Мудрик (Челсі), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – Шахтар), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос).

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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