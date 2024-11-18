На початку прес-конференції за участі Сергія Реброва та Романа Яремчука виникла скандальна ситуація – питання для українців хотіли перекладати російською мовою.

Перед тим, як розпочати прес-конференцію за участі представників збірної України, перекладач, якого надала федерація футболу Албанії, хотів перекладати питання для українців російською мовою, повідомляє ВЗбірна.

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Українці ж категорично відмовились від цього. У підсумку переклад здійснювався з албанської виключно на англійську. Після проведення заходу представниця футбольної федерації Албанії пояснила, що переклад питань російською мовою вважали "найкращим рішенням, адже російська схожа на українську".

Нагадаємо, що матч Албанія – Україна відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 21:45. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі 1 з 5 очками. Чехія лідирує з 8 балами в активі, у Грузії та Албанії по 7.

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