УЄФА призначив офіційних осіб на матч шостого туру Ліги націй між Україною та Албанією.

"Синьо-жовті" у вівторок, 19 листопада, зіграють останній матч у груповому етапі Ліги націй. Суперником команди Реброва буде Албанія.

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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, головним арбітром матчу стане португалець Жоау Пінейру. Йому допомагатимуть його земляки – Бруну Жезуш та Лусіану Мая. Обов'язки четвертого судді виконуватиме Жоау Гонсалвеша.

Пінейру добре знайомий українським вболівальникам. У цьому сезоні Ліги чемпіонів він працював на матчі між Шахтарем та Аталантою, в якому "гірники" програли з рахунком 0:3.

Нагадаємо, Україна наразі посідає останнє місце у своїй групі, набравши 5 балів у п'яти турах.

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