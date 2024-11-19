Збірна України у 6-му турі групового етапу Ліги націй на виїзді зіграє з Албанією. Де дивитись поєдинок онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Албанія – Україна відбудеться сьогодні, 19 листопада, на стадіоні Air Albania в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. За подіями у поєдинку можна буде стежити на "Футбол 24".

Албанія – Україна: матч Ліги націй судитиме арбітр, який став свідком фіаско Шахтаря в Лізі чемпіонів

Де дивитися Грузія – Україна? Матч буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

На MEGOGO матч Албанія – Україна прокоментують Вадим Скічко і Віталій Кравченко. О 20:40 там розпочнеться аналітична студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Її також покаже телеканал "MEGOGO Спорт". Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – колишні гравці збірної України Олександр Головко і Едуард Цихмейструк.

Нагадаємо, після 5-ти турів збірна України йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 5 очок. Лідирує зі 8 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

Албанія зробила подарунок Україні, розписавши нудну нічию з Чехією – все в руках Реброва і Ко