Збірні Албанії та України показали вбрання, в якому вийдуть на поле у матчі 6-го туру Ліги націй.

Збірна України зіграє проти Албанії в класичній жовтій формі, повідомляє прес-служба УАФ.

Захисник збірної Албанії обіцяє особливий прийом команді Реброва – раніше він вже забивав Україні

Саме в цьому екіпіруванні (від нового спонсора Adidas) команда Реброва провела останні три матчі – два проти Грузії (1:0 і 1:1) та один проти Чехії (1:1).

Албанія приміряє червоне вбрання. Воротар збірної України буде одягнений у фіолетовий комплект, тоді як албанський голкіпер виступатиме у сірій формі.

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру португальська бригада суддів на чолі з Жоау Пінейру.

За тур до фінішу "синьо-жовті" з 5 пунктами посідають останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує з 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

Албанія – Україна: анонс матчу Ліги націй