Україна обіграла Албанію у 6-му турі групового етапу Ліги націй. Відео голів та огляд зустрічі дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Албанія – Україна розпочався о 21:45 за київським часом. Команді Реброва потрібна виключно перемога, щоб не вилетіти у дивізіон С Ліги націй і зберігати надію на підвищення в еліту.

Україна прорвалась у стикові матчі за еліту Ліги націй – Яремчук, Зінченко і Ко здолали Албанію у вирішальній грі

Збірна України встигла забити двічі за 10 хвилин! Рахунок "розмочив" Олександр Зінченко, якому вдався хороший удар з льоту. Подвоїв перевагу "синьо-жовтих" Роман Яремчук. Форвард Олімпіакоса завершив затяжну комбінацію українців.

Албанія в другому таймі зуміла скоротити відставання. Трубін невдало зіграв на виході, стрибнувши в ногу супернику, за що арбітр призначив пенальті. Байрамі легко реалізував 11-метровий. В підсумку, матч завершився мінімальною перемогою українців – 1:2!