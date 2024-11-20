Колишній арбітр ФІФА та суддівський експерт Мирослав Ступар висловився щодо епізоду в матчі Ліги націй, коли арбітр не призначив пенальті на користь України.

"Арбітр впорався зі своїми обов'язками, давав грати, не розкидувався жовтими картками, аби контролювати перебіг подій. Хоча в першому таймі нічого критичного не сталося, він міг би призначити пенальті у ворота албанців, коли в їхньому штрафному майданчику впав Михайло Мудрик.

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Там була доволі жорстка боротьба українця із захисником, але в останній фазі албанець все ж притримував суперника за руку. Проте арбітр VAR вирішив не звертати увагу, порахувавши, що цей епізод не тягнув на серйозне покарання. Як кажуть у таких випадках, момент на розгляд рефері.

Що ж до моменту біля воріт українців на 74-й хвилині, то гравець господарів випередив Анатолія Трубіна, проштовхнувши собі м'яч на хід, і кіперу нічого не залишалося, як порушити правила. 11-метровий був очевидний. Добре, що він не вибив з колії гостей, які втримали конче потрібну перемогу", – сказав Ступар у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що збірна України мінімально здолала Албанію (2:1). Наша національна команда буде боротися за елітний дивізіон Ліги націй в перехідних матчах.

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