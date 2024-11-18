"Шкода, що втратили перемогу над Грузією. В принципі, за грою все виглядало непогано. Були моменти, були епізоди, були підходи непогані. Хотілося, звичайно, виграти. Але всі хочуть виграти, грузини теж хотіли виграти.

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Дуже багато сил та енергії забирає логістика. Переїзди, перельоти... Зараз це все непросто. Плюс не забувайте, що рівень чемпіонату, рівень супротиву зараз... Скажімо так, мало спарингів всередині чемпіонату, які відповідали б рівню футболу збірних. Це також відображається на іграх збірних.

У матчі з албанцями очікую на перемогу! Більше, я думаю, немає про що говорити. Тільки перемога! Хлопці це розуміють і будуть виходити з такою зарядженістю, щоб тільки перемогти. Як кажуть, відступати вже нікуди. Все під силу. Так, албанці в плані футболу – така "неприємна" команда, "смердюча". Головне, я думаю, не пропустити, а там все одно свій момент знайдемо, а голик, і не один, я думаю, забити зможемо. Треба сконцентруватися та виходити з таким зарядом, щоб аж іскри летіли та дим стояв. Тоді буде все нормально", – сказав Шацьких у коментарі Динамоманія.

Нагадаємо, матч між Албанією та Україною відбудеться у вівторок, 19 листопада, і розпочнеться о 21:45 за київським часом. За тур до фінішу Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує зі 8 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

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