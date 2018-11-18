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ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Албанія – Шотландія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

07:30 4 Читать на русском
Албанія – Шотландія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Албанія – Шотландія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Шотландія розтрощила Албанію у матчі Ліги націй (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі першої групи дивізіону С Ліги націй Албанія приймала Шотландію. Господарі пропустили по 2 м'ячі у кожному з таймів та поступились 0:4.

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Після цього матчу Шотландія та Ізраїль мають по 6 очок, Албанія замикає турнірну таблицю першої групи з 3 очками.

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Ліга націй, дивізіон С, група 1

Албанія – Шотландія – 0:4

Голи: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67

Вилучення: Маврай, 22 (Албанія)

Ліга націй5 тур

Албанія - Шотландія: Субота 17 листопада 2018

Албанія
Матч завершено
0 : 4
Шотландія
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Албанія Албанія Шотландія Шотландія Відеоновини Ліга націй Албанія - Шотландія
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