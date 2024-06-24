Іспанці зустрічаються з албанцями в третьому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Албанія – Іспанія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Албанія – Іспанія: анонс матчу Євро-2024

Іспанія обіграла Італію та Хорватію, достроково взявши перше місце в групі. Тому на матч з аутсайдером Луїс де ла Фуенте випустив повністю другий склад.

Стартові склади команд

Албанія: Стракоша – Балью, Джимсіті, Аєті, Мітай – Рамадані, Асллані – Асані, Лачі, Байрамі – Манай.

Запасні: Беріша, Кастраті, Хюсай, Г'ясула, Броя, Міхай, Сефері, Беріша, Мучі, Ісмайлі, Абраші, Кумбулла, Аліджі, Ходжа.

Іспанія: Рая – Навас, Вівіан, Ляпорт, Грімальдо – Субіменді, Меріно – Ферран, Ольмо, Оярсабаль – Хоселу.

Запасні: Реміро, Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Мората, Руїс, Баена, Вільямс, Ямал, Педрі, Кукурелья, Фермін.