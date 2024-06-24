Збірна Албанії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Іспанією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Іспанії за два тури виконала базове завдання і забезпечила собі не лише вихід із групи, а й першу сходинку. Як би не завершився останній поєдинок групового етапу, хлопців Луїса де ла Фуенте не змістять з лідерської позиції. Зате все може змінитися для Албанії. У це важко повірити, та скромна команда Сільвінью претендує на друге місце у групі смерті з Іспанією, Італією та Хорватією.

Український арбітр отримав призначення на матч Євро-2024 за участі топ-збірної

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На перший погляд такий сценарій виглядає чудернацько і трохи нереалістично. Албанцям треба вигравати в Іспанії та розраховувати на поразку Італії у битві з хорватами. Зрештою, виграш в останньому турі точно гарантує Албанії третє місце, а у перспективі – вихід у плей-офф завдяки рейтингу третіх місць.

Захисник і лідер Албанії Берат Джимсіті по-філософськи ставиться до майбутньої гри: "У житті немає нічого неможливого. Це буде важкий матч, можливо, один із найважчих у групі. Та ми маємо шанс показати, чому ми тут перебуваємо і чому ми заслуговуємо на це місце. Хочемо створити проблеми Іспанії".

У попередніх двох турах албанці вже створювали проблеми грізнішим за себе опонентам. Італії вони забили на 23-й секунді (нехай і в підсумку програли), а з хорватами видали один із найбільш драматичних матчів Євро-2024, коли теж швидко відкрили рахунок, потім двічі пропустили, а від поразки врятувалися на п'ятій компенсованій хвилині.

Хавбек Клаус Г’ясула вийшов на поле на 72-й хвилині, а через чотири хвилини опинився в епіцентрі нещасного випадку та відзначився автоголом. Проте другий найстарший гравець у заявці албанців на Євро-2024 (Клаусу – 34 роки) невдовзі врятував ситуацію і заробив для своєї збірної прем'єрне очко на турнірі. А ще став першим гравцем в історії чемпіонатів Європи, котрий відзначився голом у свої та чужі ворота після виходу на заміну.

Albania's Klaus Gjasula is the first player ever to score a goal and an own goal off the bench at the Euros pic.twitter.com/qK3xyQEo1f — B/R Football (@brfootball) June 19, 2024

Ключовий гравець збірної Іспанії Родрі пропустить поєдинок з Албанією через дискваліфікацію. Лідер команди обнулився та матиме змогу перепочити напередодні важливіших матчів. Однак все ще висять на картках Дані Карвахаль і Робін Ле Норман. Ніхто не здивується, якщо Луїс де ла Фуенте змінить добру половину складу чи навіть більше.

Албанії у понеділок не допоможе форвард Мірлінд Даку. Причина пропуску доволі прозаїчна. Гравець казанського Рубіна на емоціях наговорив зайвого і отримав дискваліфікацію.

️ UEFA has banned Albania's forward Mirlind Daku for two games at Euro 2024 after he led fans in anti-Serbian and anti-Macedonian chants following the match against Croatia.



He won't play in Albania's game against Spain, which is crucial for Albania's qualification into the… pic.twitter.com/BBQzMqf76n — kos_data (@kos_data) June 23, 2024

Майбутня гра буде особливою з кількох причин для тренера збірної Албанії бразильця Сільвінью. Можна припустити, що зустріч в Дюссельдорфі стане найважливішою у тренерській кар'єрі 50-річного фахівця – у разі успіху він стане героєм нації. Крім того, Іспанія є близькою для Сільвінью країною.

"Я дуже схвильований. Це справжнє задоволення бути тут. Мої діти народилися в Іспанії. Я грав там за Барселону та Сельту протягом тривалого часу. Я знаю багатьох людей там. Доля – це чудова річ. Протистояти зараз Іспанії – це фантастика. У них чудова команда з чудовим тренером, і це день, який я ніколи не забуду", – казав бразилець на прес-конференції.

Jorquera, Ezquerro, Silvinho, Messi, Márquez, Saviola, Giuly y Gio dos Santos, ante las pirámides. pic.twitter.com/PyYHNqGYV8 — Historia FC Barcelona (@hist_Barcelona) July 18, 2021

Назавжди запам'ятати цей день у Сільвінью буде більше причин, якщо його підопічні переможуть. Та навіть без цього збірна Албанії вже змусила вболівальників пишатися собою. Виключно компліменти отримує на Євро-2024 і збірна Іспанії. Стартові матчі проти двох потужних суперників тільки підсилили впевненість у тому, що ця команда зобов'язана боротися за перемогу в турнірі. А гра з Албанією – лише черговий крок на вершину.

Орієнтовні склади на матч Албанія – Іспанія

Албанія: Беріша – Хюсай, Джимсіті, Аєті, Мітай – Асллані, Рамадані, Г’ясула – Асані, Манай, Байрамі

Іспанія: Сімон – Хесус Навас, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Баена, Фабіан Руїс – Ферран Торрес, Хоселу, Оярсабаль.

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