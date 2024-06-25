Албанія – Іспанія – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024
09:46 - Читать на русском
Іспанія здобула мінімальну перемогу над Албанією (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол24".
13’ Ферран Торрес
У завершальному матчі групового етапу "Фурія Роха" впоралася з албанцями. Єдиний гол у матчі забив Ферран Торрес на 13 хвилині.
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Іспанія набрала 9 із 9 можливих очок у групі B з Італією, Хорватією та Албанією, вигравши всі матчі групового етапу із загальним рахунком 5:0. Іспанці вперше у своїй історії не пропустили жодного гола на груповому етапі великого турніру (Євро та ЧС).
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