Іспанія здобула мінімальну перемогу над Албанією (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

У завершальному матчі групового етапу "Фурія Роха" впоралася з албанцями. Єдиний гол у матчі забив Ферран Торрес на 13 хвилині.

Іспанія дублем обіграла Албанію під контролем українця та ідеально завершила груповий етап Євро-2024

Іспанія набрала 9 із 9 можливих очок у групі B з Італією, Хорватією та Албанією, вигравши всі матчі групового етапу із загальним рахунком 5:0. Іспанці вперше у своїй історії не пропустили жодного гола на груповому етапі великого турніру (Євро та ЧС).