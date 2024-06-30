Відбулись чергові матчі МЛС, серед яких і поєдинок Інтера Маямі зі Сергієм Кривцовим у складі. Читайте огляд зустрічі на "Футбол 24".

МЛС 2024.

Нешвілл – Інтер Маямі – 1:2

Голи: Мухтар, 73, (пен.) – Фрей, 40, Альба, 44

Попри відсутність Мессі та Суареса Інтер Маямі продовжив переможну ходу в МЛС. Цього разу клуб Бекхема обіграв Нешвілл. У стартовому складі вийшов і наш співвітчизник Сергій Кривцов. В першому таймі забити міг Грессель, але його обвідний удар поцілив у поперечку.

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Проте, до перерви Інтер Маямі забив, і навіть двічі. Обидва м'ячі забили з кутових. Спочатку Фрей замкнув головою навіс Гресселя. А через 4 хвилини справжній шедевр вдався Альбі – іспанець прийняв м'яч на груди і з льоту пробив у дальній кут – 0:2! Нешвілл відіграв один м'яч – Мухтар реалізував пенальті. Втім, Інтер Маямі втримав переможний рахунок.

Таким чином, "чаплі" залишилися на першій сходинці, набравши 44 очки. Цинцинатті є найближчим переслідувачем – 42 пункти.

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