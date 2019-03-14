Альба влаштував вечірку на честь продовження контракту з Барселоною – на гулянці були не лише гравці

Захисник Барселони Жорді Альба вирішив перетворити продовження угоди з каталонцями у справжнє свято.

Жорді Альба продовжив контракт з Барселоною до 2024 року. На честь цієї події ключовий захисник каталонців запросив гравців та тренерський штаб на святкову вечерю, повідомляє AS.

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Варто відзначити, що на вечірку також були запрошені технічний персонал, медичний штаб та представники прес-служби Барси.

Спеціально для цієї події наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде змінив розклад тренувань.

В поточному сезоні Ла Ліги Альба провів 26 матчів, в яких відзначився голом та 9-ма асистами.

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