Альба: Вболівальники розпещені трофеями Барселони

Захисник Барселони Жорді Альба підбив підсумки сезону 2018/19 для каталонського клубу.

"Ми облажались. Це дуже важкий момент для всієї команди. Требл був поруч, але ми не змогли його здобути.

Погано це чи добре, але люди розпещені нашими титулами, а перемога в чемпіонаті коштує багато. Нам всім потрібно більше цінувати перемогу в Ла Лізі. Здається, всі вважають, якщо ми виграли один титул – сезон провалений.

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Якщо не брати до уваги півфінал Ліги чемпіонів і фінал Кубка, це найкращий сезон у моїй кар'єрі. Як і всі люди, я помиляюся, але не треба мене за це соромити.

Команда билася до самого кінця. З Валенсією ми показали ненайкращий футбол, але старалися. Настав момент психологічно і фізично відновитися", – цитує Альбу Mundo Deportivo.

В поточному сезоні Ла Ліги Альба провів 36 матчів, в яких відзначився двома голами та 10-ма асистами.

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