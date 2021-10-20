"У нас хороші передчуття перед грою проти Реала. Цей тиждень був дуже важливим. У нас була дуже важка гра проти Валенсії і тепер з Динамо, де ми ризикували нашими варіантами в Лізі чемпіонів.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

У першому таймі ми змогли забити більше одного гола. Ми робили небезпечні кроси, у нас були можливості для 2-3 голів. По перерві було не так, як у першому таймі, який нам вдався. Але ми дуже добре витримували тиск і не дозволили створювати небезпеку біля наших воріт. Нам слід вирішувати питання заздалегідь і підтримувати інтенсивність протягом 90 хвилин.

Піке забиває дуже часто, як для захисника. Сьогодні я віддав йому цукерочку, на яку він заслуговує", – цитує Альбу Sport.es.

Барселона мінімально обіграла Динамо – команда Луческу зіграла 2 різні тайми у матчі ЛЧ, історичний гол захисника