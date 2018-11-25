Альба став на захист Рамоса в справі щодо допінгового скандалу

Захисник Барселони Жорді Альба прокоментував звинувачення Серхіо Рамоса у вживанні допінгу та переговори щодо нового контракту з клубом.

Капітана Реала Серхіо Рамоса звинувачують у тому, що він двічі провалив допінговий тест. Його парнер по збірній Іспанії Жорді Альба став на захист оборонця.

"Таких професіоналів, як він, дуже мало. Він віддає все своє життя Реалу та збірній Іспанії. Я думаю, що він чесний, а все, що про нього говорять, неправда. Я не сперечаюся, але не люблю, коли говорять без доказів", – цитує Альбу Sport.es.

"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і Роналду

"Новин щодо нового контракту з Барселоною немає. Я не знаю, що клуб думає щодо мене. Це трішки дивно, адже до кінця угоди залишилося зовсім мало (влітку 2020-го – прим). Маю намір закінчити кар'єру в Барселоні. Подивимося. Поняття не маю, що думає керівництво і коли озвучить мені свою позицію", – додав Жорді Альба.