toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Альба: Реал також хотів виграти Кубок, це не дріб'язковий трофей

11:12 126 Читать на русском
Альба: Реал також хотів виграти Кубок, це не дріб'язковий трофей
Жорді Альба / Marca

Захисник Барселони Жорді Альба прокоментував перемогу над Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

"Ми надали цінність Кубку. Реал також хотів його виграти, багато людей були сконцентровані перед грою.

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Виправдання, що це незначний трофей, тут не діє. Ми страждали. Загалом, ми грали добре.

Ми виграли з перевагою у 3 голи, це не просто. У кінцевому підсумку ми виграли з великою перевагою. Це дуже хороший результат, який робить нас сильнішими.

Ми були кращими проти великого опонента, з яким вкрай важко на його полі. Вони завжди є складною командою, і ми виграли переконливим способом", – цитує Альбу Marca.

Барселона розгромила Реал: порятунок фіналу Кубка Суаресом і Дембеле, марнотратство "вершкових" та сейви Тер Штегена

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Барселона Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Жорді Альба Жорді Альба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
27
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук