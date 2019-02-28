Альба: Реал також хотів виграти Кубок, це не дріб'язковий трофей

Захисник Барселони Жорді Альба прокоментував перемогу над Реалом у півфіналі Кубка Іспанії.

"Ми надали цінність Кубку. Реал також хотів його виграти, багато людей були сконцентровані перед грою.

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Виправдання, що це незначний трофей, тут не діє. Ми страждали. Загалом, ми грали добре.

Ми виграли з перевагою у 3 голи, це не просто. У кінцевому підсумку ми виграли з великою перевагою. Це дуже хороший результат, який робить нас сильнішими.

Ми були кращими проти великого опонента, з яким вкрай важко на його полі. Вони завжди є складною командою, і ми виграли переконливим способом", – цитує Альбу Marca.

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